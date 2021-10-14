Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 3,5 milyar dolara koşuyor - Haberler Ekonomi
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Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 3,5 milyar dolara koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 3,5 milyar dolara koşuyor

2023 yılı sonunda 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı hedefleyen Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda Fuarında su ürünleri ve hayvansal mamuller ürünlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.

2023 yılı sonunda 3,5 milyar Dolar ihracat hacmine ulaşmayı hedefleyen Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda Fuarında su ürünleri ve hayvansal mamuller ürünlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.

Son 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 31'lik artışla 932 milyon dolardan 1 milyar 226 milyon dolara taşıyan, Ege Bölgesinde gıda ihracatında lider birlik konumuna yükselen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Köln'de gerçekleşen Anuga Fuarına katılım sağladı. Fuar sırasında Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Nedim Kalpaklıoğlu ve Osman İşlek, ithalatçılara Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anuga Gıda Fuarında, Türk firmaları 9 ayrı ihtisas salonunda tanıtım yaparken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü dondurulmuş ürünlerin ağırlıklı olduğu 4.1 Hall de yerini aldı.

Gıda sektöründe dünyanın en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan Anuga Fuarına Türkiye'den 290 firmanın katılım sağladığı bilgisini paylaşan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Anuga Fuarı'nda Türkiye'nin İtalya, İspanya'nın ardından uluslararası katılımda üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 yılının ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 38'lik artışla 1 milyar 731 milyon dolardan, 2 milyar 382 milyon dolara taşıdığına işaret eden Kızıltan, "Su ürünlerinden, kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine insanlığın üç öğün beslenme ihtiyacına cevap veren bir ürün gamına sahibiz. Salgın döneminde sağlıklı gıda tüketim talebindeki artış ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Fiziki fuarlar ve sektörel ticaret heyetleri yapamamış olmamıza rağmen, başarılı bir dönem geçiriyoruz. Yıllık ihracatımız ilk kez 3 milyar doları aştı. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3,5 milyar dolar ihracat hedefine daha önce ulaşmak için tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 3,5 milyar dolara koşuyor

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 3,5 milyar dolara koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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