Türk şirketler dünyaya e-ihracatla açılıyor

Türkiye'den ev tekstili, gıda, mücevherat ve yapı sektörü ürünleri elektronik olarak ihraç ediliyor. Firma ve satıcı sayısı ise 60 bini aşmış durumda. Türkiye'nin pandemi sonrasında e-ihracat hacmi 2 milyar dolara ulaştı.

Pandemi dönemi ile beraber Türk firmalar e-ihracata yöneldi. E-ihracat her geçen gün yeni firma ve kişilere kazanç kapısı açıyor. Türkiye'de e-ihracat yapan firma ve satıcı sayısı 60 bini geçmiş durumdayken bunların içerisinde 100 firma ise Türkiye'nin en büyük firmaları arasında yer alıyor.

E- İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, "Üyelerimiz Amerika, Almanya, İngiltere, Avusturalya gibi farklı global pazar yerlerinin depolarında aktif bir şekilde satış yapıyorlar. Saydığımız ülkeler, en çok e-ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca bizim üyelerimiz arasında 100'e yakın gencimiz var. Ben e-ihracata herkesin girmesini istiyorum. Bu sektör için teşviklerin olmasını istiyoruz" dedi.

"E-ihracatta 2 milyar dolar bandındayız"

E-İhracat Türkiye olarak bin 200'den fazla üyelerinin olduklarını ifade eden Tanciğer, "Bu üyeler Amerika, Almanya, İngiltere, Avusturalya gibi farklı global pazar yerlerinin depolarında aktif bir şekilde satış yapıyorlar. Saydığımız ülkeler, en çok e-ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Biz pandemiden önce ve sonra diye ayırıyoruz. E-İhracatta pandemi öncesi, 3-5 bin satıcıyken şu anda ise 60 bin satıcıyı geçtik. Bu firmaların 100 tanesi Türkiye'nin büyük global firması. En çok ihracat yaptığımız sektörler ise ev tekstili, gıda, mücevherat ve yapı sektörü. Ayrıca, Türkiye'deki büyük markalar da online olarak pazarlanıyor. Türkiye'nin ihracatı 180 milyar dolar. Ortalama biz 500-600 milyon dolar e-ihracat yaparken şu anda ise 2 milyar dolar bandındayız" şeklinde konuştu.

"Teşviklerin olmasını istiyoruz"

Gençlerin bu işe girmek istediklerini vurgulayan Tanciğer, "Gençler kesinlikle korkmasınlar ve videolar izlesinler. Kendilerini bu havuza atarlar ise çok güzel paralar kazanacaklardır. Ayrıca bizim üyelerimiz arasında 100'e yakın gencimiz var. Ben e-ihracata herkesin girmesini istiyorum. Bu sektör için teşviklerin olmasını istiyoruz. Ayrıca, Amerika'ya şu anda 10 milyar dolar olan ihracatını, yüzde 20-30 arttırmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri