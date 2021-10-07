TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay:

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Genel Başkan Ergün Atalay, "İnsan onuruna yakışır iş talebi salgın ve sayısallaşmanın/dijitalleşmesin getirdiği günümüzün olağanüstü şartlarında daha önemli hale gelmiştir" dedi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ergün Atalay, "7 Ekim İnsan Onuruna Yakışır İş Günü" vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. "Covid-19 salgınının ikinci yılını doldurmasına çok kısa bir süre kala yaşamını emeğiyle sürdürenlerin durumu dünya çapında oldukça olumsuz bir görünüm sergilemektedir" diyen Atalay, "Salgın nedeniyle son iki yılda milyonlarca insan işini kaybetmiştir. İşini kaybetmeyecek kadar şanslı olanlar ise ciddi bir şekilde gelir kaybına uğramıştır. Tüm ücretli çalışanlar açısından dünyanın her köşesi artık daha zorlu çalışma şartlarına sahip duruma dönüşmüştür. Salgın, emek piyasası açısından henüz başlangıç aşamasında olan yeniliklerin hızlı bir şekilde uygulamaya konulmasında da etkili olmuştur. Sayısal/dijital teknolojiler hızla çalışma yaşamının bir parçası haline gelmiş, önceden istisnai olarak görülen çalışma biçimleri belirli işkollarında esas çalışma biçimi olarak uygulanır olmuştur" dedi.

Atalay, şunları kaydetti:

"14 yıl önce istisnai olan 'evden çalışma, uzaktan çalışma, çağrı üzerine çalışma' gibi çalışma biçimleri bazı sektörlerde artık esas halini almıştır. Sayısal/dijital teknolojilerin yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olması, oldukça yeni ve üzerinde durulması gereken bir gelişmedir. Mesleki eğitim ve meslek içi eğitimin istihdamı koruyucu kamu politikalarıyla beraber ele alınması günümüzde daha önemli hale gelmiştir. Covid-19, anlık ve şok edici bir gelişme olarak özellikle belirli işkollarında dönülmez yıkıcı etkiye neden olmuştur. Dünya çapında son on aydır devam eden aşılama çalışmaları aracılığıyla salgından çıkış yolları aransa bile istihdamın orta ve uzun vadede toparlanabilmesi için güçlü kamucu müdahalelere gereksinim duyulduğu açık biçimde kendini göstermektedir. Kitlesel iş kayıpları kitlesel gelir kayıplarını da beraberinde getirdiğinden dünyanın özellikle güney yarısını oluşturan ülkeler, kitlesel yoksulluğu eskisinden daha da ağır bir biçimde hissetmektedir. İnsan onuruna yakışır iş talebi salgın ve sayısallaşmanın/dijitalleşmesin getirdiği günümüzün olağanüstü şartlarında daha önemli hale gelmiştir". - ANKARA

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