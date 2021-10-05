Türk firması ile Çekya şirketi ortak üretim yapacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk firması ile Çekya şirketi ortak üretim yapacak

AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi
Türk firması ile Çekya şirketi ortak üretim yapacak

Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösteren AC Tasarım AŞ ile Çekya merkezli OPTOKON AŞ ortak üretim yapacak.

Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösteren AC Tasarım AŞ ile Çekya merkezli OPTOKON AŞ ortak üretim yapacak.

İki şirket arasındaki iş birliğine ilişkin anlaşma "3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" kapsamında imzalandı. Anlaşmaya AC Tasarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Öngören ve OPTOKON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Jiri Ştefi imza koydu.

Öngören, buradaki konuşmasında, firma olarak savunma sanayisi alanında uzun zamandır üretim yaptıklarını söyledi.

Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını değil ihracatı da hedeflediklerini belirten Öngören, 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydetti.

OPTOKON AŞ, aktif ve pasif fiber optik bileşenlerin önde gelen küresel üreticisi ve tedarikçisi olarak birçok ülkede sivil ve askeri ihtiyaçları karşılıyor.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri
WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

 Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Seda Sayan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Oğuzhan Özyakup Ferdi Kadıoğlu Burak Yılmaz Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mustafa Keser Ömer Fatih Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk firması ile Çekya şirketi ortak üretim yapacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:07:58. #1.13#