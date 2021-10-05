Türk firması ile Çekya şirketi ortak üretim yapacak

Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösteren AC Tasarım AŞ ile Çekya merkezli OPTOKON AŞ ortak üretim yapacak.

İki şirket arasındaki iş birliğine ilişkin anlaşma "3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" kapsamında imzalandı. Anlaşmaya AC Tasarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Öngören ve OPTOKON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Jiri Ştefi imza koydu.

Öngören, buradaki konuşmasında, firma olarak savunma sanayisi alanında uzun zamandır üretim yaptıklarını söyledi.

Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını değil ihracatı da hedeflediklerini belirten Öngören, 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydetti.

OPTOKON AŞ, aktif ve pasif fiber optik bileşenlerin önde gelen küresel üreticisi ve tedarikçisi olarak birçok ülkede sivil ve askeri ihtiyaçları karşılıyor.