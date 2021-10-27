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Turistlerin yeni gözdesi Mardin telkarisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Turistlerin yeni gözdesi Mardin telkarisi

Mardin'e gelen turistler gümüş telkari ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

MARDİN (İHA) - Mardin'e gelen turistler gümüş telkari ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Tarih ve kültür turizmine ev sahipliği yapan Mardin'e gelen ziyaretçiler, kentin gümüş ve telkarisine yoğun ilgi gösteriyor. Akyüz Gümüş Mağazaları işletmecisi İliyo Akyüz, şehre gelen turistlerin telkari ürünlerini beğenerek aldığını kaydetti. Telkarilerde Mardin'e özgü motiflerin dikkat çektiğini belirten Akyüz, "Gelen ziyaretçiler genellikle telkari ürünlerine ilgi gösteriyor. Bununla birlikte klasik modellerin yanında Mardin'e özgü motifler tercih ediliyor" dedi. - MARDİN

Turistlerin yeni gözdesi Mardin telkarisi

Turistlerin yeni gözdesi Mardin telkarisi

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