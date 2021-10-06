Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mera Islah ve Amenajman Projesi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce onaylandı.

TUNCELİ (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mera Islah ve Amenajman Projesi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce onaylandı.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından hazırlanan proje Bakanlık tarafından onaylandı. Proje ile yem bitkileri ekilişinin ilde yaygınlaştırılması, meralar üzerindeki baskının azaltılması, hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli yem üretiminin arttırılması ve üreticide gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Projeye ilişkin bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, "Proje kapsamında ilimizde Burmageçit, Böğürtlen ve Çimenli köylerinde atıl durumda bulunan tarım arazilerinin de üretime kazandırılması amacıyla her köy için 500 dekar olmak üzere toplamda bin 500 dekarlık alanda yüzde 35 Macar fiği, yüzde 35 yem bezelyesi, yüzde 10 tritikale, yüzde 10 kılçıksız buğday, yüzde 10 kışlık yulaftan oluşan haymix karma yem tohumluğu yüzde 75 hibe ile dağıtılmıştır. Ayrıca proje kapsamında 1 adet ot silaj hasat makinesi ve 1 adet silaj rulo balya streçleme ve paketleme makinesi üreticilerimizin hizmetine sunulmak üzere alınacaktır. Projemiz 2021 yılı güz ayında çiftçi tohumlukların dağıtımı ile birlikte başlamış olup ekimle birlikte hasada kadar yapılacak olan sürvey çalışmaları ile birlikte gerekli arazi kontrolleri yapılarak hasatla birlikte sonlandırılacaktır" dedi. - TUNCELİ

Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Binali Yıldırım Mahmut Özer
Magazin Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Mehmet Topal Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Şans Oyunları Emine Erdoğan Cengiz Ergün Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:55:11. #1.12#