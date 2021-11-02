"Tüketici Hakları" konulu afiş tasarım yarışmasına davet

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tüketici Hakları" konulu afiş tasarım yarışmasına ilgili alanlarda okuyan öğrencileri katılmaya davet etti.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Ticaret Bakanlığı'nca, muhtelif görsel iletişim tekniklerinin kullanılması suretiyle, vatandaşları tüketici hakları konusunda bilinçlendirerek güncel tüketici sorunlarına karşı toplumsal farkındalık düzeyini artırmak ile sürdürülebilir tüketim kalıplarını yurt çapında teşvik etmek amacıyla, ülkedeki üniversitelerin görsel iletişim tasarımı, grafik tasarımı, iletişim ve tasarım, iletişim bilimleri, medya ve görsel sanatlar, halkla ilişkiler ve reklamcılık ile benzeri bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerin katılabileceği "Tüketici Hakları" konulu bir afiş tasarım yarışmasının düzenlendiğini hatırlattı.

Söz konusu yarışmayla ayrıca, yukarıda bahsi geçen alanlarda öğrenim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmelerini teşvik ederek onların düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliklerinin güçlenmesine yardımcı olmak, öğrencilerin öğrenim hayatları içerisinde gerçekleştirecekleri profesyonel çalışmaları desteklemek, sergilemek ve bu yolla öğrencileri kalıcı eserler bırakmaya özendirmenin de amaçlandığını ifade eden Turpçu, "Bu doğrultuda, bahse konu afiş tasarım yarışmasına ilişkin olarak hazırlanan şartname, muvafakatname, katılım formu ve taahhütname ile yarışma afişine 'https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/tuketici-haklari-konulu-afis-tasarim-yarismasi' adresinden ulaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında söz konusu yarışmaya ilişkin başvurular; 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 28 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir. Bu kapsamda söz konusu yarışmaya ilimizdeki üniversitelerimizin görsel iletişim tasarımı, grafik tasarımı, iletişim ve tasarım, iletişim bilimleri, medya ve görsel sanatlar, halkla ilişkiler ve reklamcılık ile benzeri bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerimiz başvurabilecek olup, katılımlarını bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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