TÜGİAD, G20 YEA zirvesinde Türkiye'yi temsil eden tek sivil toplum kuruluşu oldu

Türkiye çapında 800'den fazla üyesiyle 60'tan fazla sektörü temsil eden, yıllık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), G20 Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. G20 ülkeleri içerisinde kadın temsil yetkisinin en fazla olduğu 3. ülke Türkiye oldu.

G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda (G20YEA) Türkiye'yi temsil eden TÜGİAD, 5 Ekim tarihinde İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirilen G20 YEA Zirvesi'ne katıldı. Zirvede, TÜGİAD'ı Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, G20YEA Başkanı olarak temsil etti.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, G20 Zirvesi'nde Türkiye'yi ve derneği başarıyla temsilinden dolayı, Gürkan Yıldırım'a teşekkür etti.

G20 bildirgesindeki önemli konulardan biri kadın istihdamının desteklenmesi ve artırılması idi. TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı'ndaki Sivil Toplum Kuruluşları'nın yönetim yapısına göre yapılan sıralamada yönetim kurulundaki kadın temsilci sayısıyla Fransa ve Kanada'nın ardından Türkiye'yi 3. ülke konumuna yükseltmeyi başardı.

Global rönesansın itici gücü genç girişimciler, büyüme için inovasyon, sorunlu tedarik zinciri, yeşili kurtarma ve kadın liderlerin yol haritası ile ilgili konu başlıklarının ele alındığı zirvenin sonunda G20 ve B20 liderlerine sunulacak sonuç bildirgesi imzalandı.

Bildirgeye TÜGİAD adına imza koyan Gürkan Yıldırım, G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Ekonomik ve sosyal engellerin nasıl asgari düzeye indirgenip girişimcilerin önünün nasıl daha açık olabileceği, yenilikler, daha üst düzey girişimcilik ve fırsat eşitlikleri, bildirgede yer alan temel konuları oluşturdu." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri