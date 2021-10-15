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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten Dünya Gıda Günü mesajı Açıklaması

AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten Dünya Gıda Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, insanların sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, insanların sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır." ifadesini kullandı.

Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile koyun ve keçi yetiştiricilerine verilen destekler nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen etkinlikte koyun keçi yetiştiricilerini sevindirecek müjdeler verdiğini anımsattı.

Bakan Pakdemirli'nin, sürü büyütme ve yenileme desteğinin yüzde 25 artırılarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğinin de yüzde 20 artırılarak 6 bin liraya yükseltilmesini müjdelediğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş hayvancılığımızın daha ileri noktalara taşınmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla sektörümüzün gelişmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma adına Sayın Bakan'ımızın verdiği destekler için yetiştiricilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz."

Çelik, 2023 için belirlenen nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmak adına söz konusu desteklerin önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Pakdemirli'nin bu konuda sevindirici kararlar almayı sürdürdüklerini ifade etti.

"Küçükbaş hayvancılık daha da geliştirilmeli"

Çelik, insanların sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla ülkede küçükbaş hayvancılığın daha da geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) hazırladığı rapora göre dünyada her 9 kişiden 1'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanımızın gıda güvencesi için, bitkisel üretimin yanı sıra özellikle sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi önemli. Ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında artışlar yaşanması bu bakımdan önemlidir. Hedefimiz, insanımızın sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanmasıdır. Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır."

Gençlerin kırsal bölgelere dönmelerini ve üretime katılmalarını sağlayacak projelere ağırlık verilmesi çağrısında bulunan Çelik, anılan projelerle küçükbaş hayvancılığın sorunlarının çözülerek, belirlenen hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri
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