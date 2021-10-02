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TÜDKİYEB'de Nihat Çelik güven tazeledi

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
TÜDKİYEB'de Nihat Çelik güven tazeledi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığına, Nihat Çelik yeniden seçildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığına, Nihat Çelik yeniden seçildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 4. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotels'de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çelik, görevde olduğu yaklaşık 5,5 yıllık süre içerisinde küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çelik, "Küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Sektörün en büyük sorunun çoban bulamamak olduğuna dikkati çeken Çelik, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artmasının da üreticiyi zora soktuğunu aktardı.

Genel Kurulda, Birliğin faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi, Nihat Çelik yeniden genel başkan seçildi.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
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