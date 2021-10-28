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TÜDKİYEB Danışma Kurulu oluşturuldu

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TÜDKİYEB Danışma Kurulu oluşturuldu

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birlik bünyesinde, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alınacağı TÜDKİYEB Danışma Kurulunun oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birlik bünyesinde, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alınacağı TÜDKİYEB Danışma Kurulunun oluşturulduğunu bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yeni vizyonla sektörün hizmetinde olacaklarını belirtti.

Nihat Çelik, şunları kaydetti:

"Merkez Birliğimizin olağan genel kurulunda alınan karar gereğince, Merkez Birliğimiz bünyesinde ilk kez olmak üzere küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alınacağı TÜDKİYEB Danışma Kurulunu oluşturduk. Danışma Kurulu toplantılarımızı küçükbaş hayvancılık sektörünün ve yetiştiricilerimizin sorunlarını ele alarak, sorunların çözümü için ortak akıl toplantıları şeklinde gerçekleştirmeyi planladık."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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