TÜBİTAK'ın "BİGG SPOR Ödülleri Yarışması"na başvuru süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı

TÜBİTAK tarafından açılan "Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) SPOR Ödülleri Yarışması"na 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda açılan BİGG SPOR Ödülleri Yarışması'nın başvuru süresinde uzatmaya gidildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumun araştırma projelerinin desteklenmesinde köklü bir deneyime sahip olduğunu ancak spor alanında verilen desteğin kurum için de yeni bir tecrübe anlamına geldiğini bildirdi.

Yarışmayla projelerin sonuçlarının daha geniş bir kitleye açılmasının amaçlandığını ve başarılı projelerin ödüllendirilmesinin sağlanacağını vurgulayan Mandal, "Spor bilimleri alanında spor ve sağlık, sporcu psikolojisi, tesisleşme gibi konular öne çıkıyor olsa da çerçeve geniş. Bu alanlarda ülkemizin her kurumunun çok değerli çalışmaları var. Biz de spor bilimleri alanında Türkiye'nin var olan gücünü daha da kıymetlendirip bilgi üretecek insan kaynağının oluşturulması ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğünün artırılması amacıyla yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Mandal, TÜBİTAK'ın yeni dönemdeki programlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Yakın zamanda insan kaynağı geliştirme odaklı yeni programlar başlatacağız. Spor bilim ve teknolojisine yönelik farkındalığın artırılmasına için faaliyetler de düzenlenecek. Yayınların desteklenmesi ve kıymetlendirilmesi amaçlarımız arasında bulunuyor."

Açıklamaya göre, yarışmayla spor teknolojileri alanında yaratıcı, yenilikçi, rekabet özelliklerine sahip, özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan ürünler ödüllendirilecek ve kamuoyuna tanıtılacak. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecek girişimcilere toplam 1 milyon lira ödül verilecek. Yarışmaya, spor teknolojileri alanında ürün sunan ve geliştiren Türkiye'de yerleşik tüm firmalar "eteydeb.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden başvurabilecek. Başvurular TÜBİTAK Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.

Yarışma kapsamında başvuruları kabul edilecek alanlar şöyle sıralandı:

"Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, sporla ilişkili istatistik ve büyük veri analizi uygulamaları, sporda yapay zeka uygulamaları, sporda giyilebilir teknolojiler, sporda sensör teknolojisi, bireysel ve takım takip-analiz sistemleri, sporcu biyomekaniği ve performans ölçüm araç ve gereçleri geliştirme, sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri, sporda yayın ve haber leşme teknolojileri, ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi, spor iletişimi ve haber leşme teknolojileri, sporu teşvik eden akıllı ulaşım sistemleri ile sporda enerji ve temiz teknolojiler."

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