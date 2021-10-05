TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması sonuçlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması sonuçlandı

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması sonuçlandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının bu yıl 7'ncisi tamamlandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının bu yıl 7'ncisi tamamlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB'nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller, Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yarışmada birinci olan yarışmacı 12 bin 500 TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandı. Dördüncü olan yarışmacı ise Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi oldu.

Ödül töreninin ardından ilk 10'a giren yarışmacılar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Murat İri ve yönetmen Ali Bilgin ile düzenlenen "Sinema Unsurları" konulu söyleşide bir araya geldi.

Filmler, 4 jüri ekibi tarafından değerlendirildi

Bu yıl yarışmaya katılan filmler, ana jüri, TSPB jürisi, sektör jürisi ve halk jürisi tarafından değerlendirildi. Ana jüride; yönetmen Ali Bilgin, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kamera kurgu kuram ve uygulamaları, kurgu atölyesi, belgesel film yapımı ve kurmaca film yapımı konusunda ders veren Alp Birol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Murat İri, Sinema Se7en Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve sinema yazarı Murat Özer, Sinema Yazarları Derneği üyesi, sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Vardar ve eski TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini, bu nedenle TSPB'nin tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerini çok yönlü faaliyetlerle yürüttüklerini bildirdi.

Öztop, "Bu anlamda odağımızı her zaman 'yatırımcılar' oluşturuyor. Pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen, yatırımcı eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde devam ettirdik. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışmamız ise bu anlamda yürüttüğümüz en önemli projelerimizden biri. 2014'ten bu yana her yıl düzenlediğimiz Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışması ile sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücünü arkamıza alarak ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza, 108 film başvurdu. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmamıza katılan tüm genç yönetmenlerimizi kutluyor ve gösterdikleri yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Pınar Deniz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Stefan Kuntz Oğuzhan Asiltürk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması sonuçlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:04:44. #1.12#