TSKB'den İzmir Demir Çelik firmasına 75 milyon dolarlık kredi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TSKB'den İzmir Demir Çelik firmasına 75 milyon dolarlık kredi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
TSKB'den İzmir Demir Çelik firmasına 75 milyon dolarlık kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ arasında 75 milyon dolar tutarında yatırım kredisi imzalandı.

İZMİR (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ arasında 75 milyon dolar tutarında yatırım kredisi imzalandı.

TSKB açıklamasına göre, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak kaynağı yaratmak amacıyla müşterilerine piyasanın en cazip finansman olanaklarını sunan banka, firmaların yatırımlarını desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri ve ulaştığı yıllık cirosuyla Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan İzmir Demir Çelik, çelikhane üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin yatırım kapsamında iki yılı geri ödemesiz, sekiz yıl vadeli proje finansman kredisi kullanacak.

Firma, TSKB tarafından sağlanan bu kredi ile yapacağı yatırım ile ilave istihdam yaratarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ve daha modern makinelerle yapılacak üretim sayesinde kaynakların daha etkin kullanımını hedefliyor.

Tüm bankacılık faaliyetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alan TSKB, firmaların sosyal, ekonomik çevresel yatırımlarını desteklemeye devam ediyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak

Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak

 İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

 Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor

Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
Spor Schumacher Sergio Perez Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TSKB'den İzmir Demir Çelik firmasına 75 milyon dolarlık kredi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:53:34. #1.11#