TSKB'den Borusan Mannesmann'a 20 milyon dolarlık SKA odaklı işletme kredisi - Haberler Ekonomi
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TSKB'den Borusan Mannesmann'a 20 milyon dolarlık SKA odaklı işletme kredisi

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
TSKB'den Borusan Mannesmann'a 20 milyon dolarlık SKA odaklı işletme kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Borusan Mannesmann'a 20 milyon dolar tutarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı işletme kredisi kullandırdı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Borusan Mannesmann'a 20 milyon Dolar tutarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı işletme kredisi kullandırdı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, tüm bankacılık faaliyetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı merkeze alan TSKB, firmaların sosyal, ekonomik çevresel yatırımlarını desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'de çevre dostu, sürdürülebilir ve pozitif sosyal etkiye sahip yatırım kültürünün oluşmasına yönelik katkılar sunan TSKB, bu kapsamda Borusan Mannesmann firmasına 20 milyon dolar tutarında SKA odaklı işletme kredisi kullandırdı.

Sera gazı azaltımı, atık yönetimi ile kadın istihdamının artırılması yönünde belirlenen hedefler kapsamında Borusan Mannesmann, Aralık 2020 yılı ölçümlerine göre bir yıl içinde sera gazı hedefinde yüzde 5, atık miktarında yüzde 8 azalma ile mavi ve beyaz yakalı kadın çalışan sayısında yaklaşık yüzde 30 artış göstermesi durumunda TSKB'den kredi faiz indirimi alabilecek. SKA odaklı kredilendirme programı kapsamında yaratılan olumlu çevresel ve sosyal etki ile Borusan Mannesmann, SKA 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKA 9'a (Sanayii yenilikçi ve altyapı) doğrudan katkı sağlamış olacak.

TSKB, 2021-2025 dönemi yol haritası kapsamında, toplam portföy içerisinde SKA bağlantılı kredilerin oranını yüzde 90, iklim ve çevre bağlantılı SKA'lara katkı sağlayan kredilerin payını ise yüzde 60 seviyesinde olmasını hedefliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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