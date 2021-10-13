Trouw Nutrition, ürün ve çözümleriyle güvenli yem üretiminin sürdürülebilmesine katkı sağlıyor

Trouw Nutrition, 100 yıllık global tecrübesiyle hayata geçirdiği inovatif ürün ve çözümleri sayesinde hayvanların sağlıklı gelişimine ve Türkiye'nin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Şirket açıklamasına göre, insan sağlığıyla ilgili, artan farkındalığın da etkisiyle gıda güvenliği ile ilgili politikalar gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Güvenilir hayvansal gıdaya erişimin yolu ise öncelikle yem güvenliğini sağlayabilmekten geçiyor. Trouw Nutrition, güvenli yem için ürün ve çözümler geliştirirken bu konudaki bilincin daha da artmasını hedefliyor.

Hızla artan dünya nüfusunun hayvansal besin ihtiyacını güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için hayvancılık sektörüne büyük görev düşüyor. Doğru hayvan beslemenin ilk adımı olan yem güvenliğini sağlayabilmekse dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor. Yem üreticileri bu konuda ellerinden geleni yapsalar da sektörü zorlayan pek çok konu ve doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. "Çiftlikten sofraya" bakış açısıyla hareket eden Trouw Nutrition, yem güvenliğini artıracak ürün ve çözümler geliştirmenin yanında bu konuda sektördeki bilincin artmasını da hedefliyor.

"Yem güvenliği, insan sağlığı açısından da çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Müdürü Gülsüm Koyuncu, yem güvenliğini sağlayabilmenin pek çok aşaması olduğunu belirterek, yem güvenliğinin hayvan sağlığı ve performansının yanı sıra insan sağlığı açısından da çok önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bu konuya özenle eğilmek, güvenli yem ve gıda üretimini devam etmesi gereken bütüncül bir süreç olarak görmek gerekiyor. Bu anlamda güvenli gıda üretimi için güvenli yem üretiminin kesintisiz bir şekilde sağlanması, ham maddenin kabulü, depolanması, işlenmesi ve sevki sırasında hassasiyetle korunması önem taşıyor. Yem üretimi aşamasındaki ısıl işlem uygulamaları, güvenli yem üretimi için etkin adımlardan biri olarak öne çıksa da rekontaminasyon riski göz önüne alındığında yetersiz kalabiliyor. Ayrıca mikotoksinler üzerinde ne yazık ki tek başına etkili olamıyor.

Artan tüketici bilincinin de etkisiyle daha fazla ülkede üretimde antibiyotik kullanımına getirilen kısıtlamalar, hayvan yemi ve bileşenlerini kontaminasyondan korumak için sürekli uygulanabilir yaklaşımları çok daha gerekli hale getiriyor. Geçmişte yem güvenliği bileşeni olarak kullanılan Formaldehit'in insan sağlığı, hayvan performansı ve bağırsak mikroflorası üzerindeki olumsuz etkilerinin kanıtlanması sonucu yasaklanmasının ardından yem üreticileri esnekliği ve yeniliği destekleyen, hayvan performansını iyileştiren alternatifler arıyor. Bu durumda öne çıkan çözümse organik asit karışımları oluyor."

"Üretimi çok daha ekonomik bir hale getirmeyi hedefliyoruz"

Yem güvenliğini sağlayabilmenin gıda güvenliğinin yanı sıra pek çok olumlu sonuç doğuracağını aktaran Koyuncu, Trouw Nutrition olarak her işletmenin kendisine özel ihtiyaçları olduğunu bildiklerini, bilgi birikimleri ve zengin ürün portföyleriyle işletmelerin yanında olduklarını ifade etti.

Koyuncu, "Bu kapsamda uygun dozajlama ekipmanlarımız, uygulama protokollerimiz, laboratuvarımız Masterlab hizmeti ile desteklenen Salmonella Audit ve Feed GAP gibi tarama servislerimizle tüm sektörün çözüm ortağı olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ürün ve çözümlerle kontaminasyon seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olarak daha kaliteli yem üretimine, daha güvenli ham madde ticaretine, daha sağlıklı hayvancılığa katkı sağlamayı ve üretimi çok daha ekonomik bir hale getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliği kanıtlanmış uygun ürünlerin kullanılmasının yem güvenliği için etkin sonuçlar doğurduğunu belirten Koyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Trouw Nutrition olarak hayata geçirdiğimiz Fylax ürün grubumuz, etkin bir küf mücadelesi sağlarken yemin raf ömrünü de uzatıyor. Ürünlerimizden Fylax Forte HC likit, sinerjik etkiye sahip tamponlanmış ve serbest organik asitler ve sürfaktanın yanı sıra fitojenik bir bileşen karışımını barındıran ActiProp teknolojisini içeriyor. Bu sayede yüzey gerilimi azaltılarak, aktif maddelerin yem partiküllerinin daha derinlerine nüfuz edebilmesi sağlanırken nişasta jelatinizasyonunu iyileştirerek, peletleyici sürtünmesini azaltıyor ve yem fabrikasında daha verimli bir enerji kullanımı sağlıyor. Hem sıvı hem de toz formda olan Fysal ise Salmonella ve diğer Enterobacteriaceae türlerinin hızla azaltılmasında oldukça etkin rol oynuyor. Ayrıca yem fabrikası ve sistemlerin sanitasyonu için de başarısı kanıtlanmış uygulama prosedürlerimiz ile riskleri minimize etmek için çalışıyor."