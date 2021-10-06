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Trendyol satıcılarına tek adımda Facebook'ta reklam verme kolaylığı

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Trendyol satıcılarına tek adımda Facebook'ta reklam verme kolaylığı

e-ticaret platformu Trendyol, satıcılarına sunduğu kolaylıklara bir yenisini ekledi.

e-ticaret platformu Trendyol, satıcılarına sunduğu kolaylıklara bir yenisini ekledi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un Facebook iş birliğinde Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği uygulamada satıcılar, Trendyol satıcı paneli üzerinden tek işlem ile Facebook reklamı verebiliyor.

İşletmelerin dijitalde büyümelerine destek olan Trendyol'un satıcı paneli aracılığıyla satıcılar, teknik bilgi ya da dijital pazarlama bilgisine ihtiyaç duymadan reklam verme işlemini gerçekleştirebilecek. Satıcılar panel üzerinden reklam verirken herhangi bir komisyon almayan Trendyol, Facebook ile olan faturalaşma sürecini de satıcılar adına yönetiyor. Reklam ücreti kurulum sırasında panel üzerinde bulunan reklam bakiyesinden düşerken, harcanmayan reklam bütçesi reklam bakiyesine geri iade ediliyor.

Trendyol'un Facebook ile iş birliğinde sunduğu yeniden hedefleme reklamları satıcı paneli üzerinden otomatik bir şekilde, sadece tarih aralığı ve bütçe bilgileri girilerek oluşturulabiliyor. Reklam süresini ve bütçeyi belirleyen satıcıların hedef kitlesi, ürünlerini ziyaret eden müşterilerden oluşuyor. Trendyol satıcıları Facebook reklamlarını verirken, Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'da da reklamlarını yayınlayabiliyor.

Trendyol satıcı paneli üzerinden hizmete açılan Facebook ve Instagram reklamlarında, satıcıların ürünlerini görüntüleyen kişiler hedefleniyor. Yeniden hedefleme amaçlı yapılan reklam modelinde satıcının, belirli bir ziyaretçi ve satış hacmine ulaşması gerekiyor. Son 30 gündeki ziyaret sayısı, satış ve ortalama sepet tutarı gibi Facebook tarafından belirlenen koşulları sağlayan satıcılar, bu reklam modelini kullanabiliyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Trendyol satıcılarına tek adımda Facebook'ta reklam verme kolaylığı - Haberler Ekonomi
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