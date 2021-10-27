Trakya'dan eylül ayında 286 milyon dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da geçen ay 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü eylül ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin eylül ayı ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Edirne'de ihracat 2021 yılı eylül ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 69,1 artarak 10,5 milyon dolar olurken, Tekirdağ'da yüzde 39,3 artarak 255,3 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde 24,8 artarak 23 milyon dolar oldu.

Eylül ayında Trakya illerinde ithalat rakamlarında da artış gözlendi.

Edirne'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,2 artarak 7,4 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 56,4 artarak 226,8 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde 148,9 artarak 41,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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