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Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı pist bakımları nedeniyle 1 gün boyunca hava ulaşımına kapatıldı.

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı pist bakımları nedeniyle 1 gün boyunca hava ulaşımına kapatıldı. 2020 yılında asfaltlanarak yenilenen havalimanı pisti son 1,5 yılda 3. kez bakıma alındı.

Her yıl milyonlarca yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı'nda pist bakımları bitmiyor. 23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları ile kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan Trabzon Havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatıldı. 1 yıl önce yenilenen asfaltta çatlak olması nedeniyle tepkileri üzerine çeken Trabzon Havalimanı bu sefer ise yeniden asfaltta yaşanan çatlaklar ve aydınlatma sistemindeki arızalar nedeniyle 1 gün süre ile bugün uçuşlara kapatıldı.

Trabzon Havalimanı'nda bir yandan çatlak yerlerin olduğu bölümlerde asfalt söküm işlemi gerçekleştirilirken, diğer yandan ise aydınlatma sistemindeki yenilemeler devam ediyor. Onarım çalışmasının devam ettiği Trabzon Havalimanı'nda bugün olması planlanan uçuşlar ise Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. - TRABZON

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı - Haberler Ekonomi
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