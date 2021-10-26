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Trabzon'da üreticilere 40 bin fındık fidanı dağıtılacak

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da üreticilere 40 bin fındık fidanı dağıtılacak

Trabzon'da uygulanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında üreticilere 40 bin fidan dağıtılacak.

TRABZON (AA) - Trabzon'da uygulanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında üreticilere 40 bin fidan dağıtılacak.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB) katkılarıyla 4 yıldan beri uygulanan proje çerçevesinde, bahçe yenilemesi yapacak üreticilere dağıtılacak 40 bin fidanın dikimi için eğitimlere başlandı.

Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında kasımda dağıtımı yapılacak ve büyük bölümünü geç açtığı için soğuklardan olumsuz etkilenmeyen ve verimi de yüksek olan "Yomra sivrisi" türü fidanlardan almak için başvuruda bulunan yaklaşık 40 üretici, TTB Salonunda organize edilen eğitimde bir araya geldi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, 2013'de örnek bahçeler kurarak hayata geçirdikleri verim ve kaliteyi arttırma çalışmalarının tüm Türkiye'de sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da uygulanmaya başlandığını söyledi.

Ergan, fındık alanlarının yenilenerek ürünün verim ve kalitesinin arttırılmasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü halen 740 bin hektarlık bir alanda son yılların ortalaması ile 650-700 bin ton fındık üretiyoruz. Oysa bu en az 2 katı olmalı. Olduğu zaman da tamamını ihraç ederek, 4-5 milyar dolar döviz kazanabiliriz. Bunun için çok çalışıp, çok üretmeliyiz." dedi.

Üreticilere proje ve fidan dikimi aşamaları ile ilgili bilgi veren TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise 8-9 Kasım'da üç ilçede bahçe uygulamaları yapılacağını ve uzmanlar tarafından üreticilere bilgi verileceğini aktardı.

Trabzon'da üreticilere 40 bin fındık fidanı dağıtılacak

Trabzon'da üreticilere 40 bin fındık fidanı dağıtılacak

Trabzon'da üreticilere 40 bin fındık fidanı dağıtılacak

AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi Haberleri
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