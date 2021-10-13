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Trabzon'da kilogramı 10 liradan satılan hamsi balıkçı ve tüketiciyi mutlu etti

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da kilogramı 10 liradan satılan hamsi balıkçı ve tüketiciyi mutlu etti

Karadeniz'de, özellikle son günlerde bereketli geçen balık avı sayesinde Trabzon'da hamsinin kilogramı 10 liraya düştü.

TRABZON (AA) - Karadeniz'de, özellikle son günlerde bereketli geçen balık avı sayesinde Trabzon'da hamsinin kilogramı 10 liraya düştü.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Trabzon'da denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi ve istavrit avlamaya devam ediyor. Geçen yıla göre hamsinin daha erken ve fazla miktarda avlanması sonrası düşen fiyatlar, balıkçı esnafı ile vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda hamsi ve istavritin kilogramı 10-15, mezgitin 20, çinekopun 35, palamudun ise tanesi 25 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, hava ve deniz suyunun sıcak olmasına rağmen balık bolluğu yaşandığını, vatandaşların da fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

Bir ay önce istavritin kilogramının 40-50 liradan satıldığını ifade eden Aydın, "Şimdi 15 liraya satılıyor. Hamsi 15 lira, palamut 25-30 lira. Balık günlük geliyor. Balık her yerde bol olunca vatandaş buraya kadar inmiyor, kendi evine yakın olanlardan alıyor." dedi.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu da hamsinin bol olduğunu belirterek, "Havalar ısındığı zaman hamsi kaçabilir. Dolabına koyacaklar, tuzlamasını yapacak olanlar bir an evvel yapsınlar. Kar yağışını beklemesinler. Şu anda hamsi bol geliyor, bir bakarsın yarın gelmez. Şu anda bol bol yiyebilirler. Vatandaş da gayet istekli. Her bütçeye göre balık var. Trabzonlular hamsiyi özlemiş." ifadelerini kullandı.

Köksal Polat tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandığını kaydederek, "Gerçekten bu seneki gibi balık yediğimi hatırlamıyorum. Akşamları fiyatı 5 liraya kadar düşüyor. Hamsi de bol, balık da bol. Bence şu anda vatandaşın balıktan şikayet etmemesi lazım. Tezgahlar dolu. Ben geçen sene belki 2-3 defa balık yiyebildim. Pahalıydı, yoktu ama bu sene her tezgah balık dolu. Vatandaş çok memnun." diye konuştu.

Müslüm Yiyici de fiyatlardan memnun olduklarını ve bu şekilde devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
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