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Trabzon'da balık fiyatları

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

TRABZON (AA) - Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi10,0015,00
İstavrit10,0015,00
Palamut (tane)25,0030,00
Çupra35,0045,00
Barbunya35,0040,00
Mezgit15,0050,00
Levrek50,0060,00
Somon45,0050,00

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
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