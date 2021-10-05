TR72 Bölgesinin zam şampiyonu kıvırcık oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TR72 Bölgesinin zam şampiyonu kıvırcık oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TR72 Bölgesinin zam şampiyonu kıvırcık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksinde(TÜFE) aylık değişim oranı Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,81, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 20,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,65 oranında değişim gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında ana harcama gruplarına göre; Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde en yüksek artış yüzde 4,23 ile 'Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri' ana harcama grubunda gerçekleşti. Bunu sırasıyla yüzde 3,34 ile 'Eğitim' grubu ve yüzde 2,65 ile 'Lokanta ve oteller' grubu izledi. Diğer taraftan 'Giyim ve ayakkabı' grubundaki değişim ise yüzde -2,1 olarak gerçekleşti.

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat İstatistiki Bölgesinde 2021 Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 21,29 ile kıvırcık oldu. Bu ürünü yüzde 19,15 ile patates, yüzde 16,3 ile de sivri biber izledi. Fiyatı en çok düşüş gösteren ürün ise; yüzde 34,68 ile limon oldu. Limonu yüzde 21,64 ile salatalık ve yüzde 12,74 ile de armut takip etti.

(Fatih Tabur/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Tabancayla 3 kişiyi vurdu; kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Tabancayla 3 kişiyi vurdu; kamera görüntüleri ortaya çıktı

 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

 Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş

Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Süleyman Soylu Mesut Özil Burak Yılmaz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TR72 Bölgesinin zam şampiyonu kıvırcık oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:52:09. #1.17#