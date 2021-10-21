Toyota'nın yeni Crossover'ı "Aygo X", ilk kez kasım ayında gösterilecek - Haberler Ekonomi
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Toyota'nın yeni Crossover'ı "Aygo X", ilk kez kasım ayında gösterilecek

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Toyota'nın yeni Crossover'ı

Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline "Aygo X" ismini verdi.

Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline "Aygo X" ismini verdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, "Aygo X"; "X" harfiyle genişleyen SUV ürün gamına gönderme yapıyor. Aynı zamanda 2014'te tanıtılan ikinci nesil Aygo ile birlikte modelin imzası haline gelen "X" harfi, bu modelde de devam ettiriliyor. Toyota'nın TNGA GA-B platformu üzerine yapılan "Aygo X", ilk kez kasım ayında gösterilecek.

Aygo modeli, 2005'ten bu yana Toyota'nın en ulaşılabilir modeli olarak genç ve eğlenceli karakteri sayesinde müşteriler tarafından takdir edilmeye devam ediyor. Toyota Avrupa'nın AR-GE merkezinde geliştirilen araç, Avrupa'da tasarlanan ve üretilen bir model olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Cross'ta kullanılan, büyük beğeni toplayan GA-B platformuna sahip olacak "Aygo X", Avrupa müşterilerinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

"Aygo X"in üretimi Toyota'nın Çekya'daki Kolin fabrikasında gerçekleştirilecek. Toyota'nın Avrupa'daki büyümesine önemli katkılar sağlayan bir model olacak "Aygo X", aynı zamanda segmentine de yeni bir boyut kazandıracak.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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