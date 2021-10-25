TOTAL İstasyonları "Bi' Güzel" market deneyimini başlattı - Haberler Ekonomi
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TOTAL İstasyonları "Bi' Güzel" market deneyimini başlattı

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
TOTAL İstasyonları

OYAK Grubu Enerji Şirketleri bünyesinde hizmet veren TOTAL İstasyonları, Bi' Güzel markasıyla yeni market konseptini hayata geçirdi.

OYAK Grubu Enerji Şirketleri bünyesinde hizmet veren TOTAL İstasyonları, Bi' Güzel markasıyla yeni market konseptini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOTAL'in Bi' Güzel yeni market konsepti öncelikle 20'yi aşkın noktada hizmet vermeye başladı.

TOTAL, geniş ürün yelpazesine sahip Bi' Güzel market konsepti çatısı altında müşterilerine istasyonlarda çeşitli ürünler ile kahve seçenekleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Tolga Işıltan, akaryakıt istasyonlarının artık sadece yakıt ikmali yapılan bir yer olmadığını belirterek, "Tamamen bize özel tariflerle, 7/24 yolda vakit geçiren araç kullanıcıları, aileler ve şehrin yoğun temposunda kısa bir molaya ihtiyaç duyan tüm misafirlerimize doyurucu ve deneyenleri mutlu edecek seçenekler sunma gayesiyle hayata geçirdiğimiz Bi' Güzel konseptimizi, yıl sonuna kadar çok daha fazla sayıda istasyonumuzda lezzet meraklılarıyla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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