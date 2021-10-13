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Toroslar Belediyesi Kivi Festivali düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Toroslar Belediyesi Kivi Festivali düzenliyor

Toroslar Belediyesi, kivi üretiminin yapıldığı Toroslar'da hasat dönemini festivale dönüştürüyor.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, kivi üretiminin yapıldığı Toroslar'da hasat dönemini festivale dönüştürüyor. Mersinli sanatçılar Burhan Ateş ve Caner Erdoğan'ın da sahne alacağı Toroslar Belediyesi Kivi Festivali, 17 Ekim Pazar günü Çağlarca Mahallesinde düzenlenecek.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinin verimli kullanılmasından çiftçilerin eğitimine kadar birçok alanda önemli projelere imza atan belediye, hem ilçe ekonomisine hem de üreticiye değer kazandıran yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Çağlarca Mahallesinde Kivi Festivali düzenlenecek.

Başkan Yılmaz'dan festivale davet

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımızda üretilen kivinin gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında tanıtılması adına gerçekleştireceğimiz bu festival, önemli bir adımdır. Çiftçilerimiz üretiyor. Onlar ürettikleri için biz güçlüyüz. Ne kadar çok üretirler ise biz de o kadar güçlü olacağız" dedi.

Tüm hemşehrilerini Kivi Festivaline davet eden Başkan Yılmaz, kalkınmanın üretimden geçtiğine dikkat çekerek, "Tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip ilçemizde, kırsal kalkınmaya yönelik projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu verimli tarım topraklarının değerlendirilmesi için çiftçilerimize ve üreticilerimize gerekli olan her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Hasat döneminin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Festival için servis kaldırılacak

Festivale katılmak isteyenler için Toroslar Belediyesi hizmet binası, Toroslar Kaymakamlığı, Ayışığı Düğün Salonu ve Arslanköy eski belediye önü ile Ayvagediği Köy Meydanından servisler kaldırılacak. Servis araçları, festivalin yapılacağı 17 Ekim Pazar günü saat 11.00'de belirlenen noktalardan hareket edecek. Araçlar, festival sonunda da hareket noktalarına geri dönüş için ulaşım sağlamaya devam edecek. - MERSİN

Toroslar Belediyesi Kivi Festivali düzenliyor

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