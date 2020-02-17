Ekonomi torbası Meclis’e geliyor
2020 yılı için işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması gibi düzenlemelerin yer aldığı 40 madde civarındaki torba teklifin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
17.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:27
2020 yılı için işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması gibi düzenlemelerin yer aldığı 40 madde civarındaki torba teklifin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com