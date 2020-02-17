Haberler » Ekonomi » Ekonomi torbası Meclis’e geliyor - Ekonomi

Ekonomi torbası Meclis’e geliyor

2020 yılı için işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması gibi düzenlemelerin yer aldığı 40 madde civarındaki torba teklifin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

17.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:27
Ekonomi torbası Meclis’e geliyor

2020 yılı için işverene 75 lira desteği sağlanması, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması gibi düzenlemelerin yer aldığı 40 madde civarındaki torba teklifin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler