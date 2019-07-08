Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye

AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin 'yedek akçe'sinde düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Tasarıda öne çıkan maddeler şöyle Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle