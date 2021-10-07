TOGG'un prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerliyor
AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Söz konusu paylaşımda, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi. #TOGG" ifadesine yer verildi.
Öte yandan paylaşımda, içerisinde çalışanların ve beyaz-siyah renkleriyle dikkati çeken bir TOGG'un olduğu fotoğrafa yer verildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri