TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı

Türkiye genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde yardım kampanyası düzenledi.

Türkiye genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen yardım kampanyasına Oda, Borsa ve iş dünyasından bazı isimler destek verdi. Toplanan yardımlar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) binasında teslim edildi.

AFAD binasında yapılan teslimat esnasında kampanyaya destek veren Oda, Borsa Başkanları ve bazı iş insanları hazır bulundu. Yardım kampanyasının sonunda 50,5 Milyon TL nakdi,13,6 Milyon TL de ayni yardım toplandı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından kampanyada toplanan yardımların çeki içişleri bakanı Süleyman Soyluya teslim edildi.

"Devlet millet el ele birlikte yaralarımızı saracağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili, "Zor zamanları milletimizle el ele vererek, omuz omuza dayanışma içerisinde aşacağız. Kampanyadan gelen yardımlar devletimizin aralıksız olarak sürdürdüğü yaraları sarma faaliyetlerine hız katacaktır. Kampanyaya destek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"Her zaman devletimizin yanındayız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konu ile ilgili, "Maalesef ülke olarak yangın ve sel felaketini aynı anda yaşadık. Yaşanan felaketlerden dolayı yaşanan mağduriyetlere bir nebzede olsa çare üretebilmek adına TOBB olarak bir yardım kampanyası başlattık. Her zaman devletimizin yanındayız. TOBB olarak üzerimize almamız gereken tüm sorumlulukları almaya hazırız "şeklinde konuştu.

"Taleplerimizi Ankara'ya ilettik"

TOBB tarafından düzenlenen yardım kampanyasının takdim törenine katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, " Bu kampanya teslim merasimi vesilesi ile bölgemizin acil çözüm bekleyen sorunlarını da Bakanımız Süleyman Soylu'ya ilettik. Bakanımızın ilgili kurumları harekete geçirerek sorunlarımızı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı

TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı

TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Yaz ayında 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası gelen vatandaşa iki ay sonra tekrardan 5 bin liralık bir fatura daha kesildi

Yaz ayında 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası gelen vatandaşa iki ay sonra tekrardan 5 bin liralık bir fatura daha kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:08:59. #1.17#