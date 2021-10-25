TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Meclis Toplantısı düzenlendi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi ve meclis üyelerinin katılımıyla GSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin talep ve beklentiler, yürütülen faaliyetler, ileriye yönelik projeler ve kadın girişimciliğin ticari alana daha fazla yansıması için atılacak adımlar değerlendirildi.

"Yeni atılımlar kadın girişimcilerin gücü ile sağlanabilir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üreten kadınları desteklemek ve kadın girişimciliğe katkıda bulunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. GSO'nun en fazla kadın yönetim kurulu üyesine sahip Oda konumunda olduğunu belirten Ünverdi, "Kadın girişimcilerimizin gücünü kent ve ülke ekonomimize ne kadar entegre edebilirsek o kadar başarılı oluruz. Kurtuluş mücadelemizi nasıl birlikte verdiysek bugün de şehrimiz ve ülkemiz için kenetlenerek mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü ülkeler artık ekonomilerinin ölçütü kadar güçlü oluyor. Ülke olarak yeni atılımlar sağlayabilmemiz için muhakkak kadın girişimcilerin potansiyelini değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu hedefle TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuzun çalışmalarına her daim katkı sunduğumuz gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde girişimci kadınlarımıza yönelik Odamız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ndeki (KAGİDEM) kadın girişimciler de çok güzel başarı hikayeleri yazmaya başladı. Bu çalışmalar yalnızca şehrimizde değil bölgede de takdir topluyor ve örnek alınıyor. Üreten kadınları desteklemek adına atılan her adım bizim için çok kıymetlidir. TOBB Gaziantep KGK Başkanı Sayın Ayşen Ahi'ye, yönetim kurulu ve üyeleri ile tüm kadın girişimcilerimizi ortaya koydukları azim ve başarılı çalışmalardan ötürü tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"Pandemiye rağmen çalışmalarımızı sürdürdük"

Kadın girişimciler olarak pandeminin neden olduğu zorlu şartlara rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de kurdukları komisyonlar vasıtasıyla girişimci kadınlarla sürekli olarak bağlantı içerisinde olduklarını belirtti.

"Pandeminin de kadın girişimcileri durduramadığını belirten Ahi, bu süreçte yürüttükleri faaliyetlerin büyük çapta farkındalık oluşturduğunu kaydetti. Kadın girişimcilerin yürüttüğü çalışmaların aksamaması için pandemi şartlarını dikkate alarak yenilikler yaptıklarını ifade eden Ahi, "Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi ile 200 girişimci kadınımıza yönelik çeşitli konularda ve birçok sektörü kapsayan eğitimler düzenledik. Evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini tanıtabilmeleri için video çalışmaları da düzenledik. Bunların yanında kadın girişimcilerimize yönelik sosyal medya ve fotoğrafçılık gibi ürün pazarlama konusunda avantaj oluşturacak eğitimler gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de yeni projelerimizle çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'ye ve yönetim kurulana destekleri için teşekkür ediyor, tüm kadın girişimcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. TOBB KGK İkinci Dönem Başkanı Mehpare Şayan Kileci de, yaptığı konuşmasında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, kadın girişimciliğini geliştirmek ve kadın girişimci sayısını artırmak için bu yolda birlikte yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

TOBB Gaziantep KGK Meclis Toplantısı'nın son bölümünde GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ve TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi tarafından, KAGİDEM'de atölyesi bulunan kadın girişimcilere sertifika takdiminde bulundu. - GAZİANTEP