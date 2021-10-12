TMSF tarafından Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi yapıldı - Haberler Ekonomi
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TMSF tarafından Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi yapıldı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TMSF tarafından Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi yapıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığınca Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi gerçekleştirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığınca Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi gerçekleştirildi.

TMSF Satış Komisyonu Başkanlığı'nca 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin, kapalı zarf ve açık artırma aşaması yapıldı.

İhaleye katılan tek şirket olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 300 milyon liralık teklifte bulundu.

Muhammen bedelin altında olan söz konusu teklif için açık artırmaya geçildi. İhaleye katılan TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için sundukları teklifte artırıma gitmedi.

İhalenin pazarlıkla devam edilip edilmeyeceği konusu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu'nca görüşülecek. İhalenin pazarlıkla devam edilmesine karar verilmesi halinde 15 Ekim Cuma günü saat 14.30'da pazarlık aşaması gerçekleştirilecek.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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