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TMO yem fiyatları regülasyonu için haftaya mısır ihalesi düzenleyecek

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
TMO yem fiyatları regülasyonu için haftaya mısır ihalesi düzenleyecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerin ihtiyaç duydukları hammaddeyi sorunsuz temin edebilmeleri ve yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla 14 Ekim'de 325 bin ton mısır ithalat ihalesi düzenleneceğini bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerin ihtiyaç duydukları hammaddeyi sorunsuz temin edebilmeleri ve yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla 14 Ekim'de 325 bin ton mısır ithalat ihalesi düzenleneceğini bildirdi.

Ofisin internet sitesinde yapılan duyuruda, dünyada tarımsal kuraklığın üretim ve verimde kayıplara yol açarak piyasa fiyatlarında aşırı yükselişlere neden olduğu belirtildi.

TMO'nun Yem Regülasyon Çalışması başlattığı, temmuz itibarıyla 2,6 milyon ton hububat arz edilerek buğday ve arpa başta olmak üzere piyasa fiyatlarında istikrar sağlandığına işaret edilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak son dönemde bu yılki mısır üretimimizin geçen yılın üzerinde olmasına rağmen dünya piyasalarındaki spekülatif haberler in de etkisiyle yurt içi mısır fiyatlarında zaman zaman aşırı yükselişler gözlenmektedir.

Yaşanan bu yükselişlerin besici ve yetiştiricilerimizi olumsuz etkilememesi, üreticilerimizin ihtiyaç duydukları hammaddeyi sorunsuz temin edebilmeleri ve yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 14 Ekim'de 325 bin ton mısır ithalat ihalesi düzenlenecektir.

TMO, içinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere stoklarını takviye ederek besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere üreticilerimize ürün arzına yeni hasada kadar kesintisiz devam edecektir."

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri
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