TKİ, Soma'da kömür panosu ihale edecek

SOMA, MANİSA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Çerkez Sultaniye panosunun rödovans karşılığı işletilmesi için ihale edileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, konu ile ilgili şartname bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığına yatırılacak.

Kesin teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlenen ihale 9 Kasım'da saat 15.00'te düzenlenecek.

Tekliflerin gerekli belgelerle iletilmesi için ihale gün ve saati son tarih olarak belirlendi.

Haberi Kaydet