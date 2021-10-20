TİM'in 300 bin TL ödüllü inovasyon yarışmasına başvurular başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye'nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda toplamda 300 bin TL para ödülü verilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin inovasyon odaklı etkinliklerinden biri olan ve Türkiye'nin Makinecileri desteğiyle gerçekleşen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na başvurular başladı.

Algoritması, yarışma süreçleri ve öğretici yönüyle Türkiye'nin en inovatif yarışmalarından biri olan organizasyonun tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Yarışmayla gençlerin, "Doğanın Korunması", "Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme", "Sürdürülebilirlik" ana kategorilerinde 11 farklı senaryoya odaklanarak dünyanın sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmesi hedefleniyor.

"İhracat İnovasyonla, İnovasyon Gençlerle Yükseliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, gençleri proje üretmeye davet ederek, şunları kaydetti:

"TİM çatısı altında 'İhracat İnovasyonla, İnovasyon Gençlerle Yükseliyor' sloganıyla yoluna devam eden Türkiye'nin en büyük inovasyon ekosistemi İnovaTİM ile inovasyona gönül vermiş gençlerimizi ödüllendirmeyi, yeni fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda da Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Özel bir algoritmayla yarışmacıları birlikte verimli çalışabileceği takım arkadaşlarıyla bir araya getiriyoruz. Yarışma aracılığıyla birbirinden önemli konu başlıklarında gençlerimizin yenilikçi projeler üretmesini hedefliyoruz. Toplam 300 bin TL para ödülü dağıtılacak. 2020 yılında ilki gerçekleştirilen yarışmaya ilgi büyük olmuştu. 103 farklı üniversite, 86 farklı bölümden 3 bin 218 üniversite öğrencisi başvurarak salgının yol açtığı sorunlara yönelik çözümcü projeler geliştirmişti. Söz konusu başarılı projelere Türkiye İnovasyon Haftası'nda 180 bin lira para ödülü verilmişti."

Takımlar özgelecek algoritması ile belirleniyor

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri "inovatim.org" ya da "Karga Karga" uygulaması üzerinden başvurabiliyor. Başvuru sırasında öğrenciler özgelecek raporlarını oluşturabiliyor.

Katılımcılar, bu rapor sonuçlarına göre, 3'er kişilik takımlarını ister algoritmaya uygun bir şekilde kendileri kurabiliyor isterlerse de özgelecek algoritmasının otomatik oluşturmasını sağlayabiliyor.

Takımlar yarışma süresi boyunca seçtikleri konu başlıklarında çözmek istedikleri sorunları belirleyip gerçekleştireceği çalışmalarla, sırasıyla ilk rapor, PDR (Preliminary Design Review/ Ön Tasarım İncelemesi) raporu ve CDR (Critical Design Review/ Kritik Tasarım İncelemesi) raporu aşamalarını tamamlayarak finale kalma fırsatı elde ediyor.

Her kategorinin birincisine 40 bin TL

"Doğanın Korunması", "Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme", "Sürdürülebilirlik" kategorilerinde dereceye giren ilk 3 takıma ödül verilecek. Yarışmada, her kategorinin birincisine 40 bin TL, ikincisine 35 bin TL ve üçüncüsüne 25 bin TL olmak üzere, toplam 300 bin TL'lik ödül öğrencileri bekliyor.

2021 İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın son başvuru tarihi, 30 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yarışmayla ilgili detaylar, sosyal medyada "@turkiyeihracatcılarmeclisi", "@turkihracat", "@inovatimtr" ve "@turkiyeninmakinecileri" hesaplarından da paylaşılacak.