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TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde kendi yürür çayır biçme makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi. TİGEM ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kursa çeşitli illerden gelen16 kişi katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon tarafından denetlenen kursta operatör adayları kendi yürür çayır biçme makinesi hakkında öğrendiklerini sergileyerek arazide uygulamalı sınava katıldı. Türkiye'de sayısı 7 olan ve hem zamandan tasarruf sağlayan hem de ekonomik yönden çalışmalara katkı sunan kendi yürür çayır biçme makinesi kullanan adaylar, kursu başarıyla tamamlayarak operatörlüğe ilk adımı attı.

Düzenlenen kursla ilgili bilgi veren Mühendis Ergün Sayın, "Çayır biçme makineleri tamamı yeni teknoloji ile donanmış, eski sistemlerden farklı olarak üretilmiş makinelerdir. Biz TİGEM olarak hayvancılık faaliyetlerimiz büyük bir alanda önem taşıyan faaliyetlerimizdir. İnsanların beslenmesinde önemli gıda kaynaklarından olan hayvansal ürünlerin kaliteli ve zamanında üretilmesi bu ürünlerin devamının sağlanabilmesi için bu tür makinelerin kullanılması büyük bir katma değer sağlamaktadır. Eski teknoloji ile kıyaslandığında hayvanlarımızın yiyeceği kaba yemin karşılanmasında 10-12 kadar çayır biçme makinesi, traktör, sürücü ve bu kadar aracın yakacağı yakıt yerine bir tane kendi yürür tarım makinesi ile bütün bu faaliyetler daha hızlı bir şekilde karşılanabilmektedir. Bunun dolaylı bir faydası ise hızlı biçim ile biçilen kaba yemler zamanında kuruyarak balyalanması ve akabinde daha çabuk bir şekilde tarladan kaldırılmasıdır. Bu nedenle her yıl en az bir biçimin daha ek olarak yapılabilme gibi çok önemli bir fırsat vermektedir. Geçmişle kıyaslandığında önceden kullanılan tarım makineleri tamamen mekanik sisteme sahip makinelerdi. Fakat son teknoloji donanımı olan bu tip kendi yürür tarım makinelerinde hidrostatik sistem ile üretilmiş ve kurumumuzun faaliyetlerinde aktif olarak kullandığı bir makinedir. Hazırda 3 adet makinemiz var. Farklı işletmelerde bunlardan faydalanıyoruz. Bu 3 makine ile işletmemizin tüm kaba yem biçme ihtiyacı yapılıyor. İlk olarak 2017 yılında işletmemiz genelinde 14 kişi bu eğitimi almıştı. Şu anda gerçekleştirdiğimiz eğitimde ise 16 çalışanımız bu belgeyi almaya hak kazandı" diye konuştu. - ŞANLIURFA

TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

TİGEM'de kendi yürür çayır biçme makinesi kursu verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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