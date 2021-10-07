Ticaret Bakanı Muş: 'Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz' - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanı Muş: "Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz"

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanı Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, "Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, "Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından haksız fiyat artışları nedeniyle yürütülen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Muş, paylaşımında, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım. Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanı Muş: 'Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz.'

Ticaret Bakanı Muş: "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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