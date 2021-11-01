Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar Dolar da yeni bir rekordur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla müjdeler üst üste geldi! İhracatta iki rekor birden kırıldı
Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."
Bakan Muş: "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu.
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