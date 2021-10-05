TGDF dış ticaret verilerini açıkladı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılının ilk 8 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 13,8 milyar Dolar ihracat, 10,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi. 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29 ve 35'inci fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2021'nin ilk 8 ayında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,3 arttı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri'ni baz alınarak Agrimetre tarafından hazırladığı ithalat, ihracat rakamlarını açıkladı. Dijital Veri Paneli'ne göre hazırlanan raporda, yüksek hacimli ürünler, en çok ihracatın arttığı, azaldığı sektörler, öne çıkan ülkeler belli oldu.

Özet Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre, 2021'in ilk 8 ayında, yani 3'te 2'lik bölümünde ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 13,8 milyar dolara, ithalat yüzde 14,6 artarak 10,6 milyar dolara ulaştı.

İHRACAT AYLIK BAZDA YÜZDE 38 ARTTI

Aylık bazda bakıldığında Ağustos 2021'de ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artarak 1,74 milyar dolar, aylık ithalat ise yüzde 56,2 artarak 1,43 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2021'in ilk 8 ayında ise dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artışla 3,16 milyar dolar olarak gerçekleşti.Birim ihracat değeri 2021'in ilk 8 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 1.091 dolar/ton olarak gerçekleşti. İthalat birim değeri ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artışla 620 dolar/ton'a yükseldi.

DIŞ TİCARETTE EN YÜKSEK HACİMLİ ÜRÜNLER

2021'nin ilk 8 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla un (0,70 milyar dolar), fındık içi (0,70 milyar dolar) ve makarna (0,49 milyar dolar) olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13,7'sini oluşturdu.

Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla soya fasulyesi (1,2 milyar dolar), buğday (1,1 milyar dolar) ve ham ayçiçeği yağı (0,7 milyar dolar) oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 28,2'sini, yani 4'te 1'inden fazlasını oluşturdu.

Son dönemde yurt içinde fiyat artışları ile sıkça gündeme gelen ve 760 milyon dolarlık ithalat ile 2020'de en fazla ithal edilen üçüncü ürün olan ayçiçek yağında ithalat trendi devam etti. Ayçiçek ve ayçiçek yağı 2021 yılında da en çok ithal edilen ürünler arasında yer aldı. 2021 yılı ağustos ayında en çok ihraç edilen ürünler un, makarna ve dondurulmuş tavuk eti olarak sıralanırken, en çok ithal edilen ürünler buğday, soya fasulyesi ve arpa oldu.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖRLER

2021'in ilk 8 ayına ait dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde şeker ve şekerli mamuller (1.387 milyon dolar), sert kabuklu meyveler (1.359 milyon dolar), yaş meyve (1.270 milyon dolar), bitkisel yağ (1.063 milyon dolar) ve balıkçılık ve su ürünleri (827 milyon dolar) sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 42,8'i bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Aynı dönemde hayvan yemi (2.950 milyon dolar) bitkisel yağ (1.897 milyon dolar) un (1.355 milyon dolar) kakao-çikolata (506 milyon dolar) ile tütün ve mamülleri (327 milyon dolar) sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

Tek başına hayvan yemi sektörü, 2021'in ilk 8 ayında 3 milyar dolara yaklaşan hacim ile toplam ithalatın yüzde 27,8'ini, 4'te 1'inden fazlasını oluşturdu. Bitkisel yağ sektörü, 2021'in ilk 8 ayında 1.897 milyon dolarlık ithalat ile toplam ithalatın yüzde 17,8'ini oluşturdu.

İHRACATIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI SEKTÖRLER

2021 yılının ilk 8 ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını değer olarak en fazla arttıran sektörler bitkisel yağ sektörü (305 milyon dolar artış), şeker ve şekerli mamuller sektörü (302 milyon dolar artış), balıkçılık ve su ürünleri sektörü (231 milyon dolar artış), beyaz et sektörü (184 milyon dolar artış) ve sebze sektörü (151 milyon dolar artış) oldu.

Aynı dönemde ihracatın gerilediği tek sektör tütün ve mamulleri sektörü (101 milyon dolar düşüş) oldu. Kuru meyve/sebze, un sektörleri ihracatı yılın ilk 4 ayında; makarna sektörü yılın ilk 7 ayında önceki yıla kıyasla gerideydi. Mayıs ayından itibaren bu sektörlerdeki ihracatın toparlanması dikkat çekti.

2021 yılının ilk 8 ayında önceki yılın aynı ayına göre ithalatı değer olarak en çok artan sektörler hayvan yemi sektörü (536 milyon dolar artış), bitkisel yağ sektörü (387 milyon dolar artış), kakao ve çikolata sektörü (94 milyon dolar artış), un sektörü (69 milyon dolar artış) ve ambalajlı su sektörü (33 milyon dolar artış) oldu.

İthalatın en çok düştüğü 5 sektör makarna (177 milyon dolar düşüş), şeker ve şekerli mamuller (64 milyon dolar düşüş), tütün ve tütün mamulleri (38 milyon dolar düşüş), sert kabuklu meyveler sektörü (33 milyon dolar düşüş) ve canlı hayvan ticareti sektörü (29 milyon dolar düşüş) ve oldu.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

2021'in ilk 8 ayında dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yaptığımız 5 ülke Irak (1.636 milyon dolar), Almanya (1.109 milyon dolar), Rusya (903 milyon dolar), ABD (717 milyon dolar) ve İtalya (529 milyon dolar) oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 35,5'ini oluşturdu.

Ülkelere göre en çok ihraç ettiğimiz ürünler Irak için un, tavuk eti, gofret ve waffle; Almanya için ambalajlı fındık, fındık içi ve kiraz; Rusya içinse alabalık, şeftali ve mandalina oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2021 yılının ilk 8 ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler Rusya (2.276 milyon dolar), Brezilya (1,277 milyon dolar), Ukrayna (572 milyon dolar), ABD (542 milyon dolar) ve Malezya (517 milyon dolar) oldu. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48,8'ini oluşturdu.

Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ham ayçiçeği yağı ve dane mısır; Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün; Ukrayna'dan yapılan ithalatta dane mısır, buğday ve soya fasulyesi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri