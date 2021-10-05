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Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Haberler | Ekonomi

Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor Balıkçılar hamsinin bir ay sonra bol olacağını düşünüyor Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor.

Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor

Balıkçılar hamsinin bir ay sonra bol olacağını düşünüyor

İSTANBUL - Balık tezgahlarında lüfer bolluğu devam ediyor. Balıkçılar bu sene lüferin bol olduğunu söylerken, hamsinin bir ay sonra bol çıkabileceğini düşünüyor.

Balık tezgahlarında bolluk devam ediyor. Karaköy balıkçılar çarşısı esnafı bu sene lüferin bol olduğunu belirtirken, vatandaşın lüfere talebinin olduğunu söylüyor. Balıkçılar, hamsinin az olduğunu ancak ilerleyen dönemde bol çıkacağını düşünüyor. Çarşıda hamsinin fiyatı 35-40 lira, palamutun fiyatı 35-40 lira, lüferin fiyatı ise 25-50 lira seviyesinde seyrediyor.

"Hamside bir ay sonra bir bolluk bekliyoruz"

Balıkçı Samet Balyemez, lüferde bolluğun devam ettiğini söyleyerek, "Tezgahlarda balıklar bol diyebiliriz. Lüfer fiyatları ise boyuna göre değişiyor. Lüfer fiyatı 25 lira ile 50 lira arasında bulunuyor. Geçen sene 100 lirayı bulan lüfer bu sene ucuz diyebiliriz. Vatandaştan da lüfere bir talep var. Bu sene hamsi ile palamut az çıkıyor. Hamsinin fiyatı 35-40 lira arasında değişiyor. Palamutun fiyatı da 35-40 lira civarında seyrediyor. Hamsi de bir ay sonra bir bolluk bekliyoruz" dedi.

Bir diğer balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, "Lüfer bu sene bol çıkıyor. Denizin lezzetli balıklarından olan lüferi vatandaş seviyor. Bu sene lüferin fiyatı 25-50 lira arasında değişiyor. Hamsi 35 lira civarından satılırken, istavrit ise 30 liradan satılıyor. Palamutun fiyatı 40 lira civarında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

(MFA-ACÖ-E)

Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor

Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor

Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor

Tezgahlarda lüfer bolluğu devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Ekonomi Haberleri
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