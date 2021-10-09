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TESK Genel Başkanı Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende Yasası'nda marketlerin şehir dışlarına açılmasıyla birlikte nüfus oranına göre açılış sayılarına kural getirilmesi çok önemli. Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı" dedi.

TÜRKİYE Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende Yasası'nda marketlerin şehir dışlarına açılmasıyla birlikte nüfus oranına göre açılış sayılarına kural getirilmesi çok önemli. Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'na ilişkin çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Esnaf ve sanatkarın marketlere karşı rekabet gücünün her geçen gün azaldığını belirten Palandöken, "Uzun zamandır çalışmaları devam eden perakende sektörünü düzenleyen yasanın çalışmalarının bir an evvel gerçekleşmesini bekliyoruz. Esnafımız her sokakta, her köşe başında açılan ve binlerce farklı ürünü tek bir mağazada satan marketlere karşı rekabet etmeye çalışırken her geçen gün kan kaybediyor. Perakende sektörünün sadece gündeme gelmesi, çalışmaların yapıldığına dair haberler in çıkması bile çok tartışılan gıda fiyatlarında durgunluğa sebep oluyor. İşte tam da bu yüzden perakende sektörünü düzenleyen yasanın vakit kaybedilmeden çıkarılması çok önem arz ediyor" diye konuştu.

'MARKETLER ECZANELER GİBİ NÜFUSA GÖRE AÇILMALI'

Palandöken, nüfus oranına göre açılma kuralı getirilmesinin marketlerin her sokak başına en ücra köşelere bile açılmasının önüne geçeceğini vurgulayarak, "Perakende Yasası'nda marketlerin şehir dışlarına açılmasıyla birlikte nüfus oranına göre açılış sayılarına kural getirilmesi de çok önemli. Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı. 10 bin nüfusu olan bir ilçede 15-20 tane market olması mantıklı bir durum değil. Bu yasa düzenlendiğinde haksız rekabet ortamının son bulacağını ve bununla beraber esnafın ticaretinde de olumlu yönde rekabet ortamı olacağını biliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanması daha kolay olacak ve aynı zamanda kırtasiye ürünü kırtasiyeci esnafından, beyaz eşya ürünleri beyaz eşyacıdan, sebze meyveler manavdan, et kasaptan alınacak. Yani herkesin kendi işini yapması, esnaf için de fiyatların düşmesiyle vatandaş için de olumlu sonuçlar doğuracak" diye konuştu.


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Haber: TESK Genel Başkanı Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı - Haberler Ekonomi
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