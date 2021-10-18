Tescilli Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
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Tescilli Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tescilli Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak ve Karanebili bölgesinde 500 dönüm araziye ekilen, coğrafi işaret alarak Türkiye'nin çeşitli illerine sipariş üzerine özel olarak gönderilen Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak ve Karanebili bölgesinde 500 dönüm araziye ekilen, coğrafi işaret alarak Türkiye'nin çeşitli illerine sipariş üzerine özel olarak gönderilen Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bahçede kilosu 5 TL'den satışa sunulan Kuytucak narı coğrafi işaret alması ile birlikte yoğun talep görürken, nar üreticileri Kuytucak narının lezzeti ile diğer narlardan çok farklı olduğunu söyledi.

Üretici Mustafa Karanfiloğlu, Ankara ve İstanbul'dan yoğun sipariş aldıklarını kaydetti.

Bazı narların Kuytucak narı adı altında da satıldığını belirten Karanfiloğlu, Kuytucak narının iri taneli ince çekirdekli kabuğunun ince ama tatlı bir nar olduğunu ifade ederek, "Hasadın sonuna geldik. Yağmur hemen kabuğunu çatlattığı için hızlı olmak lazım. Bu sofralık tüketimde çok iyi gidiyor. Rakım olarak 500 ile 1000 rakım arasında olacak. Benim 15 dönüm arazim var 10 ton nar çıkıyor ileride 20 ton hayalim var. Hediyelik nar 5 TL'den satılıyor. Bu nar özel bir nar" diye konuştu. - ADANA

Tescilli Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü

Tescilli Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü

Tescilli Kuytucak narı üreticisinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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