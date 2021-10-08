TENMAK, 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 30 personel alacak.

TENMAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat, ekonomi, istatistik, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere çeşitli lisans bölümlerinden mezun kişiler Ar-Ge uzmanı, mühendis, avukat ve eczacı pozisyonlarında istihdam edilecek.

Sözlü sınav 8-12 Kasım tarihleri arasında TENMAK kurum hizmet binasında yapılacak.???????