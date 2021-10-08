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TENMAK, 30 personel alacak

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
TENMAK, 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 30 personel alacak.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 30 personel alacak.

TENMAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat, ekonomi, istatistik, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere çeşitli lisans bölümlerinden mezun kişiler Ar-Ge uzmanı, mühendis, avukat ve eczacı pozisyonlarında istihdam edilecek.

Sözlü sınav 8-12 Kasım tarihleri arasında TENMAK kurum hizmet binasında yapılacak.???????

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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