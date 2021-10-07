Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek

Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) etkinliği, BEST For Hydrogen adı altında Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de yapılacak.

Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) etkinliği, BEST For Hydrogen adı altında Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 23- 24 Ekim'de yapılacak.

Tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere katılımcıların bir araya geldikleri 1-2 günlük sürelerde gerçekleştirilen açık inovasyon etkinlikleri olan ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekipler halinde çalışarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk temiz hidrojen ideathonu, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Etkinliğe en az 4, en fazla 6 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecek. Bireysel başvuru yapanlar ise etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından belirlenecek takımlara dahil edilecek.

Son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlenirken, başvurular organizasyon komitesi tarafından değerlendirilerek etkinliğe katılacakların listesi etkinlik web sayfasında yayınlanacak.

Etkinlikte birincilik ödülü 10 bin lira, ikincilik ödülü 5 bin lira ve üçüncülük ödülü de 2 bin 500 lira olacak.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, 'Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...

 Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (1)

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Pınar Deniz Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mesut Özil Kim Min-jae Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:10:27. #1.17#