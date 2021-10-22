Tekirdağ'da lüferin ardından hamsi de tezgahlarda yerini almaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Lüferden sonra Tekirdağlı balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan hamsi, tezgahları süslemeye başladı.

Vatandaşlar lüferin ardından son günlerde ağlara takılan hamsiyi tercih ediyor. Hamsi, kilogramı 40 liradan tezgahlarda yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezonun balıkçılar için bereketli geçtiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, lüfer bolluğunun ardından hamsininde ağlara takılmaya başladığını ifade ederek, "Artık lüfer azalmaya başladı. Balıkçılar lüferden sonra hamsi bekliyordu ve hamsi artık avlanmaya başladı. Tezgahlar hamsiyle şenleniyor. Vatandaşların da hamsiye ilgisi güzel. Bu sene vatandaşlar istedikleri balığı yiyecek gibi görünüyor. İnşallah sezonumuz böyle bereketli devam ederse balıkçı da nasibini alır. Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsi bundan sonra balıkçının yüzünü güldürecek gibi duruyor. " dedi.

Balıkçı Bekir Erol da hamsiye talebin yoğun olduğunu belirtti.