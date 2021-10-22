TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de Ankara'da açıklayacak - Haberler Ekonomi
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TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de Ankara'da açıklayacak

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-IV"ün tanıtımı amacıyla 28 Ekim Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-IV"ün tanıtımı amacıyla 28 Ekim Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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