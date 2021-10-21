TCMB: "Kurul, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak...
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB: "Kurul, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.
TCMB: "Kurul, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri