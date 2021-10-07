TCMB'den repo ihalesi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini...