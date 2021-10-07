TCMB'den repo ihalesi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 14 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 14 Ekim vadeli ve 62 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.
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