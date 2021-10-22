TCMB'den repo ihaleleri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Ekim ve 5 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 27 Ekim ve 5 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.
TCMB, bugün 27 Ekim vadeli 20 milyar lira ve 5 Kasım vadeli 70 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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