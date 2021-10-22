TCMB'den repo ihaleleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB'den repo ihaleleri

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TCMB'den repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Ekim ve 5 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 27 Ekim ve 5 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 27 Ekim vadeli 20 milyar lira ve 5 Kasım vadeli 70 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

 TCMB: 'Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı...

TCMB: "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı...

 TCMB: 'Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz...

TCMB: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title