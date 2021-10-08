TCMB'den repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 13 Ekim ve 15 Ekim vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 13 Ekim vadeli 26 milyar lira ve 15 Ekim vadeli 60 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.